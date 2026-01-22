Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Наука

В России открыли путь к дальнейшей миниатюризации электроники с помощью ДНК

Сколтех: применение новейшей технологии ДНК-оригами достигло следующей вехи
romakhan3595/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Сколтеха совместно с коллегами из Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана, Нанкинского университет и Национального института материаловедения разработали метод прецизионной функционализации двумерных полупроводников органическими молекулами. В основе подхода лежит использование ДНК-оригами — наноструктур из ДНК, способных к самосборке и несущих молекулы органических красителей в строго заданных позициях. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Атомарно тонкие полупроводники, такие как дисульфид молибдена (MoS₂), рассматриваются как перспективная основа для электроники и фотоники нового поколения. По сравнению с кремнием они позволяют создавать более компактные и энергоэффективные устройства. Однако на наномасштабе возникает ключевая проблема: современные технологии не позволяют с высокой точностью формировать на таких материалах заданные функциональные паттерны.

Предложенный метод решает эту задачу с помощью ДНК-оригами. Ученые проектируют наноструктуры размером порядка 100 нанометров, в которых молекулы органических красителей закреплены в заранее известных местах. Эти структуры размещаются на чипе, после чего сверху переносится монослой двумерного полупроводника. Благодаря близкому расположению между красителями и MoS₂ возникает резонансный перенос энергии, позволяющий локально управлять оптическими свойствами материала.

Как поясняет старший преподаватель Центра инженерной физики Сколтеха Ирина Мартыненко, ранее существовали два подхода к формированию «энергетического ландшафта» в двумерных полупроводниках: создание дефектов или нанесение органических молекул. Оба метода не обеспечивали нужной нанометровой точности. Использование ДНК-оригами, напротив, позволяет заранее задать геометрию и положение функциональных элементов.

Эксперименты показали, что ДНК-оригами корректно самособирается, а между красителями и монослоем MoS₂ действительно происходит обмен энергией. Это подтверждается измерениями фотолюминесценции: в областях, где красители поглощают свет, излучение усиливается именно по заданному наношаблону, тогда как вне этих зон свечение остаётся равномерным.

По словам доцента Сколтеха Анвара Баймуратова, продемонстрированный принцип открывает путь к управлению свойствами двумерных полупроводников на наномасштабе без внесения дефектов в сам материал. В дальнейшем ученые планируют использовать эту технологию для создания конкретных наноэлектронных и нанофотонных устройств. Такие гибридные материалы могут лечь в основу компактных вычислителей, оптических детекторов и систем для квантовых симуляций.

Ранее в России первыми в мире нашли способ лечения опасного вирусного заболевания.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27683041_rnd_6",
    "video_id": "record::d0abd047-2d15-4dae-878c-85bdb1923efa"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+