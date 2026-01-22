Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

Захарову удивила «байка» МИД Норвегии о викингах и основанных Российской империей городах

Захарова: МИД Норвегии сочинил псевдоисторическую байку о викингах и Украине
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила о безграмотности министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде, который поведал о «путешествии викингов по территории нынешней Украины», якобы доплывших в такие города как Днепропетровск, Запорожье и Херсон. Слова дипломата приводит ТАСС.

«Министра иностранных дел Норвегии совершенно не смутил (судя по кругозору многих в Европе, смутить и не мог) тот факт, что эти города были основаны несколько позже», — заявила Захарова.

Она напомнила, что указанные города были основаны Российской империей в XVIII веке. По словам Захаровой, «западноевропейские сказочники» готовы рассказывать любые «псевдоисторические байки», чтобы сохранить ставку на «неонацистское тщеславие Банковой».

Затем представитель российского МИД с сарказмом задала вопрос Эйду, уточнив не является ли его безграмотность «наследием предков-викингов».

«Это наследие его предков, которые грабили и лишали жизни людей по всей Европе или это что-то самоприобретенное?» — спросила Захарова.

Также она предположила, что подобным заявлением глава МИД Норвегии хотел «подбодрить украинцев», которых европейцы убеждают в необходимости продолжения конфликта с Россией, чтобы нанести ей стратегическое поражение.

Эспен Барт Эйде недавно посетил Украину, где побывал на церемонии открытия копии рунического камня Альстада, подаренной Норвегией. В своей речи министр заявил, что мероприятие посвящено викингу, якобы не выжившему в этом регионе около тысячи лет назад. Кроме того, Эйде поведал о путешествии викингов по территории нынешней Украины.

Ранее Путин заявил, что после развала СССР Украина получила много территорий, не имевших к ней отношения.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27685051_rnd_8",
    "video_id": "record::021b838d-d148-44b9-ad11-f16b966e43e9"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+