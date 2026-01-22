Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила о безграмотности министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде, который поведал о «путешествии викингов по территории нынешней Украины», якобы доплывших в такие города как Днепропетровск, Запорожье и Херсон. Слова дипломата приводит ТАСС.

«Министра иностранных дел Норвегии совершенно не смутил (судя по кругозору многих в Европе, смутить и не мог) тот факт, что эти города были основаны несколько позже», — заявила Захарова.

Она напомнила, что указанные города были основаны Российской империей в XVIII веке. По словам Захаровой, «западноевропейские сказочники» готовы рассказывать любые «псевдоисторические байки», чтобы сохранить ставку на «неонацистское тщеславие Банковой».

Затем представитель российского МИД с сарказмом задала вопрос Эйду, уточнив не является ли его безграмотность «наследием предков-викингов».

«Это наследие его предков, которые грабили и лишали жизни людей по всей Европе или это что-то самоприобретенное?» — спросила Захарова.

Также она предположила, что подобным заявлением глава МИД Норвегии хотел «подбодрить украинцев», которых европейцы убеждают в необходимости продолжения конфликта с Россией, чтобы нанести ей стратегическое поражение.

Эспен Барт Эйде недавно посетил Украину, где побывал на церемонии открытия копии рунического камня Альстада, подаренной Норвегией. В своей речи министр заявил, что мероприятие посвящено викингу, якобы не выжившему в этом регионе около тысячи лет назад. Кроме того, Эйде поведал о путешествии викингов по территории нынешней Украины.

Ранее Путин заявил, что после развала СССР Украина получила много территорий, не имевших к ней отношения.