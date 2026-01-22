Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

Военный эксперт раскрыл, как новые патроны помогут ВС России в ходе СВО

Аналитик Коновалов: многопульные патроны ВС России помогут лучше сбивать дроны
Ростех

Российские многопульные патроны «Многоточие», разработанные и представленные в «Ростехе», будут эффективным оружием в борьбе с беспилотниками в зоне боевых действий на Украине, российские разработчики движутся в верном направлении. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Иван Коновалов.

«Действия «Ростеха» говорят об одном: наш оборонно-промышленный комплекс, наше министерство обороны, наш генштаб очень четко реагируют на все тенденции, которые проявляются на современном поле боя», — отметил эксперт.

По оценке Коновалова, развитие беспилотных систем будет продолжаться, что означает и усовершенствование способов борьбы с дронами в условиях боевых действий.

Как подчеркнул собеседник, военно-технические решения по типу создания многопульных патронов «Многоточие» необходимы непосредственно на поле боя.

Коновалов заявил, что «Многоточие» будет эффективным оружием в зоне СВО.

«Мы непобедимы. Чтобы тенденция продолжалась (о нашей непобедимости), она должна быть поддерживаема нашими техническими инновациями. Вот это одна из инноваций, слава Богу», — заключил военный аналитик.

22 января сообщалось, что холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в госкорпорацию «Ростех», разработал и выпустил первые партии многопульных патронов СЦ 226 и СЦ 228 под названием «Многоточие».

Ранее в США пожаловались на российский военный самолет.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27685339_rnd_5",
    "video_id": "record::5e327dad-d731-4b05-ae5f-894170a9a613"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+