Военный эксперт раскрыл, как новые патроны помогут ВС России в ходе СВО

Российские многопульные патроны «Многоточие», разработанные и представленные в «Ростехе», будут эффективным оружием в борьбе с беспилотниками в зоне боевых действий на Украине, российские разработчики движутся в верном направлении. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Иван Коновалов.

«Действия «Ростеха» говорят об одном: наш оборонно-промышленный комплекс, наше министерство обороны, наш генштаб очень четко реагируют на все тенденции, которые проявляются на современном поле боя», — отметил эксперт.

По оценке Коновалова, развитие беспилотных систем будет продолжаться, что означает и усовершенствование способов борьбы с дронами в условиях боевых действий.

Как подчеркнул собеседник, военно-технические решения по типу создания многопульных патронов «Многоточие» необходимы непосредственно на поле боя.

Коновалов заявил, что «Многоточие» будет эффективным оружием в зоне СВО.

«Мы непобедимы. Чтобы тенденция продолжалась (о нашей непобедимости), она должна быть поддерживаема нашими техническими инновациями. Вот это одна из инноваций, слава Богу», — заключил военный аналитик.

22 января сообщалось, что холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в госкорпорацию «Ростех», разработал и выпустил первые партии многопульных патронов СЦ 226 и СЦ 228 под названием «Многоточие».

