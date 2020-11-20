В Москве вылечились от коронавируса еще 5 836 человек
Катерина Медведева
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От коронавируса в Москве вылечились еще 5 836 пациентов. Об этом сообщает столичный оперштаб по COVID-19 в Тelegram-канале.
Всего выздоровели 394 252 человека.
По последним данным, в Москве выявлено 553 068 случаев COVID-19, 8 159 человек умерли.
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