В Москве вылечились от коронавируса еще 5 836 человек

От коронавируса в Москве вылечились еще 5 836 пациентов. Об этом сообщает столичный оперштаб по COVID-19 в Тelegram-канале.

Всего выздоровели 394 252 человека.

По последним данным, в Москве выявлено 553 068 случаев COVID-19, 8 159 человек умерли.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Попова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в РФ

— В Москве умерли еще 77 человек с коронавирусом

— В Подмосковье назвали долю тяжело больных пациентов с COVID-19