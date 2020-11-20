В Подмосковье назвали долю тяжело больных пациентов с COVID-19
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько пациентов с коронавирусом SARS-CoV-2 находятся в тяжелом состоянии. Об этом он заявил в эфире «России 1».
Он отметил, что на стационарном лечении в регионе находятся около 12 тыс. человек.
При этом, по его словам, 5% находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, среди них 200 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Губернатор Московской области подчеркнул, что 22 — 28% коечного фонда остаются свободными.
«Последние две недели мы видим, что выписка больше, чем поступление», — заключил Воробьев.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 57 млн заболевших, свыше 39,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».
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