Путин потребовал не допустить, чтобы кто-то наживался на борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя допускать, чтобы кто-то мог наживаться за счет средств, выделенных на борьбу с коронавирусной инфекцией, передает РИА «Новости».

Путин рассказал, что есть волонтеры, которые бесплатно помогают врачам, но есть и другие ситуации.

«Чтобы никто на этом не наживался, а то мы сейчас знаем такие ситуации <...> Нельзя пускать на самотек», — сказал президент.

На сегодняшний день в РФ выявлено почти 2 млн случаев коронавируса, из них выздоровели более 1,5 млн человек, скончались — 34,3 тыс. пациентов. Число активных случаев — 456 528.

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