Путин: ситуация с коронавирусом в России складывается непросто

Ситуация с коронавирусом в России складывается непросто, заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова передает РИА «Новости».

«К сожалению, ситуация у нас складывается непросто», — сказал Путин на совещании с членами правительства.

Он добавил, что этот вопрос остается в поле внимания властей.

В России за последние сутки выявили 20 985 новых случаев коронавируса. За это время выздоровели 25 179 человек, скончались 456. С начала пандемии СOVID-19 выявлен у 1 991 998 жителей России.

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