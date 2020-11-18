Путин: ситуация с коронавирусом в России складывается непросто
Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Ситуация с коронавирусом в России складывается непросто, заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова передает РИА «Новости».
«К сожалению, ситуация у нас складывается непросто», — сказал Путин на совещании с членами правительства.
Он добавил, что этот вопрос остается в поле внимания властей.
В России за последние сутки выявили 20 985 новых случаев коронавируса. За это время выздоровели 25 179 человек, скончались 456. С начала пандемии СOVID-19 выявлен у 1 991 998 жителей России.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Россия занимает 100-е место по уровню летальности от коронавируса
— Эпидемиолог оценил ситуацию с COVID-19 в России
— Число умерших за сутки пациентов с COVID-19 достигло рекорда