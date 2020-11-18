Прожившие в браке 63 года итальянцы умерли в один день от COVID-19

Пара итальянцев из пригорода Милана Сесто-Сан-Джованни прожила в браке 63 года и скончалась от коронавируса в один день, пишет газета l'Eco di Bergamo.

Винченцо и Ольга Молино познакомились в 18 лет.

У Молино шесть внуков и внучек. Одна из них рассказала, что супруги отметили 63-ю годовщину свадьбы в сентябре.

Пенсионеры, которым было 82 и 83 года, болели около 10 дней.

Когда супругов госпитализировали, они оказались в разные палатах. Тогда, по данным издания, Ольга попросила себе пиджак мужа, чтобы чувствовать, что он рядом.

15 ноября они умерли с разницей в час.

В мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 55 млн заболевших, более 1,3 миллиона пациентов — умерли.