В Приморье люди вынуждены топить снег, чтобы добыть воду

Mash: жители Партизанска топят снег, оставшись без воды на неделю
Жители Партизанска в Приморском крае остались без воды на неделю и вынуждены топить снег. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Кому-то в Партизанске повезло чуть больше — краны пересохли только три дня назад. Организованного подвоза, по словам местных, нет — приходится покупать пятилитровки в магазинах или носить домой снег», — сказано в посте.

Как отмечает канал, проблемы с водой начались еще летом — тогда власти объясняли ситуацию аномальной жарой.

По данным пресс-службы мэрии города, работы по очистке водоподающего трубопровода продолжаются. Накануне было очищено 40 метров, сегодня предстоит прочистить еще 20, следует из сообщения.

«Ситуацию осложняют сильные морозы и столь же сильное падение уровня воды в реке, поэтому экскаватором углубляется ее русло», — говорится в нем.

Горожан в администрации Партизанска благодарят за терпение и понимание.

Ранее коммунальная авария оставила без воды сотни домов в Томске.

