Политика

Сийярто объяснил причину вмешательства Зеленского в венгерские выборы

Сийярто: Зеленский вмешивается в выборы в Венгрии из-за денег
Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию для того, чтобы к власти в стране пришла оппозиция, лояльная Киеву. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Они прекрасно знают, что проукраинское правительство в Венгрии может появиться только в том случае, если нас убрать. По-видимому, у президента Зеленского есть союзники для этого», — написал он.

Министр выразил уверенность, что Зеленский преследует конкретную цель — добраться до венгерских денег, на которые можно будет закупать вооружение для Украины.

Сийярто также заявлял, что Венгрия считает попытки Киева остановить поставки российской нефти атакой на свой суверенитет.

7 ноября Зеленский заявил, что Украина не позволит России продавать нефть в Венгрию, назвав это вопросом времени. По словам украинского лидера, Киев не может позволить России зарабатывать на продаже нефти и газа. Каким образом Украина собирается воплотить свои намерения в жизнь, он не уточнил.

Ранее на Украине рассказали, как Зеленский может «обуздать» Орбана.

