Наука

Ученая рассказала, как уберечь себя в сильные морозы

ПНИПУ: прогулки при морозах ниже −25 градусов опасны для здоровья
Температуры ниже минус 25 градусов представляют серьезную опасность для здоровья и не подходят для длительных прогулок. Выходить на улицу в такую погоду следует только по необходимости или для оказания помощи другим людям, предупредила Нина Вишневская, профессор кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ, доктор медицинских наук. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Пермского Политеха.

По словам специалиста, ключевая задача в сильные морозы — надежно защитить организм от переохлаждения. Для этого важно соблюдать принцип многослойности в одежде: именно воздушные прослойки между слоями лучше всего сохраняют тепло. Особое внимание следует уделить обуви. Она должна быть на размер больше привычной и обязательно оснащена войлочными стельками.

«Это нужно не только для комфорта, но и для создания так называемого теплового буфера. Неплотно прилегающая обувь удерживает теплый воздух вокруг стопы, который и служит главным изолятором. Тесная обувь, наоборот, сдавливает ногу, нарушает кровообращение и ускоряет охлаждение», — объяснила Вишневская. Эксперт также подчеркнула, что выходить на улицу следует только после приема пищи.

Особенно уязвимы в сильные морозы дети и пожилые люди, у которых система теплообмена работает менее эффективно. Им рекомендуется по возможности оставаться дома. Повышенную осторожность следует соблюдать и людям с хроническими заболеваниями — в экстремальные холода им лучше вовсе отказаться от выхода на улицу, воспользовавшись помощью близких или служб доставки.

Для тех, чья работа связана с пребыванием на открытом воздухе, действуют специальные нормативы. Работодатели обязаны обеспечивать сотрудников утепленной спецодеждой, оборудовать отапливаемые помещения для обогрева, предоставлять дополнительные перерывы и горячее питание, а также проводить инструктаж по рискам переохлаждения.

Кроме того, выход на работу на морозе должен начинаться не ранее чем через 10 минут после приема горячей пищи или напитков. Температура в местах для обогрева, по словам эксперта, должна поддерживаться на комфортном уровне — от 21 до 25 градусов.

Ранее россиянам рассказали, как утилизировать новогоднюю елку с пользой.

