Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ

Стоимость платины обновила исторический максимум

Стоимость фьючерса на платину поднималась до $2 702,1 за тройскую унцию
Shutterstock

Стоимость фьючерса на платину с поставкой в апреле 2026 года на Нью-Йоркской товарной бирже обновила исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В ходе торгов стоимость фьючерса на платину росла на 4,86%, до $2 702,1 за тройскую унцию. К 14:35 по московскому времени стоимость фьючерса на платину ускорила рост до $2 711,8 за тройскую унцию.

С начала 2026 года стоимость на драгметалл увеличилась на 24,49%.

В ночь на 21 января стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале на подразделении Нью-Йоркской товарной биржи Comex обновила исторический максимум, превысив отметку $4800 (373 тыс. рублей) за тройскую унцию.

До этого заместитель министра финансов России Алексей Моисеев сообщил о росте глобального интереса к золоту, объяснив это кризисом устаревшей мировой финансовой системы, основанной на долларе. Он предположил, что ослабление позиций американской валюты повлечет за собой дальнейшее повышение цен на этот драгоценный металл.

Ранее Россия заработала более $200 млрд из-за роста цен на золото.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27692599_rnd_9",
    "video_id": "record::596481c5-cdd5-43ed-8184-61f2ce630ef0"
}
 
Теперь вы знаете
«Трясут попой и сходят с ума»: как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+