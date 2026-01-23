Стоимость платины обновила исторический максимум

Стоимость фьючерса на платину поднималась до $2 702,1 за тройскую унцию

Стоимость фьючерса на платину с поставкой в апреле 2026 года на Нью-Йоркской товарной бирже обновила исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В ходе торгов стоимость фьючерса на платину росла на 4,86%, до $2 702,1 за тройскую унцию. К 14:35 по московскому времени стоимость фьючерса на платину ускорила рост до $2 711,8 за тройскую унцию.

С начала 2026 года стоимость на драгметалл увеличилась на 24,49%.

В ночь на 21 января стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале на подразделении Нью-Йоркской товарной биржи Comex обновила исторический максимум, превысив отметку $4800 (373 тыс. рублей) за тройскую унцию.

До этого заместитель министра финансов России Алексей Моисеев сообщил о росте глобального интереса к золоту, объяснив это кризисом устаревшей мировой финансовой системы, основанной на долларе. Он предположил, что ослабление позиций американской валюты повлечет за собой дальнейшее повышение цен на этот драгоценный металл.

Ранее Россия заработала более $200 млрд из-за роста цен на золото.