Москвич оглох на одно ухо из-за разговорчивых коллег

Shot: в Подмосковье мужчина оглох после попытки избавиться от шума на работе

Житель Московской области попал в больницу из-за попытки спастись от болтливых коллег. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, молодой человек из Видного обратился в медучреждение и рассказал о проблемах со слухом. Его правое ухо стало хуже слышать.

Во время осмотра врач обнаружил у пациента в ухе инородный предмет. Выяснилось, что москвича раздражали коллеги, которые много разговаривали на рабочем месте. Чтобы избавиться от шума, он вставил беруши, но, когда после работы вытащил их, часть одной из них осталась внутри.

В результате молодой человек ходил с инородным предметом в ухе два года. О затычке он забыл.

Медики провели все необходимые манипуляции и вытащили предмет.

