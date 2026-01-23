Размер шрифта
Общество

В Татарстане главврача онкоцентра уволили в связи с утратой доверия


ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ имени профессора М.З. Сигала»

В республике Татарстан главного врача онкологического диспансера Ильгиза Хидиятова уволили в связи с утратой доверия по представлению прокурора республики. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Выявлены факты оплаты коммерческими организациями расходов главного врача на бытовую технику и аренду автомобиля одновременно с заключением с ним государственных контрактов», — сказано в сообщении.

По данным республиканского ведомства, Хидиятов скрыл сведения о страховом договоре жизни на сумму пять миллионов рублей, а также приобрел имущество стоимостью свыше 17 млн рублей и зарегистрировал на родственника.

В декабре генеральный прокурор РФ Александр Гуцан сообщил, что в 2025 году более 700 государственных служащих были уволены по инициативе прокуратуры в связи с утратой доверия.

По словам главы ведомства, справки о доходах предоставляют мало информации, поскольку коррупционные активы, как правило, оформляются на родственников и близких лиц.

Ранее генпрокурор рассказал о работе ГП в сфере противодействия коррупции.

