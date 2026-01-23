Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Спорт

Большунов не смог пройти в полуфинал спринтерской гонки Кубка России

Большунов не прошел в полуфинал спринта на этапе Кубка России в Сыктывкаре
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Олимпийский чемпион Александр Большунов не смог выйти в полуфинал спринтерской гонки на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.

В четвертьфинальном забеге Большунов финишировал третьим, уступив Сергею Ардашеву и Никите Горбунову.

15 января Большунов одержал первую победу в сезоне. Это произошло в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на этапе Кубка России. Начало сезона у спортсмена не задалось в том числе из-за здоровья. В конце декабря стало известно, что Большунов заболел распространенным штаммом гриппа А (Н3N2), называемым «гонконгским», из-за чего пропустил ряд гонок.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее тренер сборной России объяснил, почему Большунова любят.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27692491_rnd_6",
    "video_id": "record::e85e1568-a4df-4101-8d83-bfac0ef38b28"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+