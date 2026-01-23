Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

В Турции рассказали об уроке Путина для Запада

CNN Türk: предложение Путина по активам РФ стало уроком дипломатии Западу
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин преподал западным странам дипломатический урок, показав гибкость Москвы в вопросе использования замороженных российских активов для взноса в «Совет мира» США. Об этом сообщил обозреватель телеканала CNN Türk Сияменд Качмаз.

«Путин столь решительно ввел в дипломатическую игру вопрос замороженных российских активов, что никто не смог сказать этому шагу «нет», — заявил он.

По его мнению, Россия смогла превратить вопрос с замороженными активами, к которым ни у кого нет доступа, в эффективный инструмент международных переговоров. Обозреватель считает, что этот шаг позволил РФ сделать чувствительный вопрос частью глобального политического уравнения.

21 января Путин во время совещания с членами Совета безопасности РФ заявил, что Москва может направить $1 млрд из замороженных российских активов в «Совет мира» США. Также глава государства не исключил, что часть из этих средств могут использовать для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий на Украине.

Ранее политолог назвал изящной позицию России в вопросе участия в «Совете мира».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27692449_rnd_7",
    "video_id": "record::5fd30d24-5d01-45ef-940d-b27b0b1fdd0b"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+