Президент России Владимир Путин преподал западным странам дипломатический урок, показав гибкость Москвы в вопросе использования замороженных российских активов для взноса в «Совет мира» США. Об этом сообщил обозреватель телеканала CNN Türk Сияменд Качмаз.

«Путин столь решительно ввел в дипломатическую игру вопрос замороженных российских активов, что никто не смог сказать этому шагу «нет», — заявил он.

По его мнению, Россия смогла превратить вопрос с замороженными активами, к которым ни у кого нет доступа, в эффективный инструмент международных переговоров. Обозреватель считает, что этот шаг позволил РФ сделать чувствительный вопрос частью глобального политического уравнения.

21 января Путин во время совещания с членами Совета безопасности РФ заявил, что Москва может направить $1 млрд из замороженных российских активов в «Совет мира» США. Также глава государства не исключил, что часть из этих средств могут использовать для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий на Украине.

Ранее политолог назвал изящной позицию России в вопросе участия в «Совете мира».