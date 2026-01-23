В Нью-Йорке олень попытался ограбить банк

Полиция Нью-Йорка выехала в банк по сигналу о взломе, но обнаружила там оленя

В Нью-Йорке полиция приехала в банк после сработавшей сигнализации и обнаружила, что в здание проник олень, разбивший окно. Об этом сообщает агентство UPI.

Инцидент произошел в отделении банка Webster Bank. Отреагировав на сигнал о взломе, сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия, где увидели в помещении оленя.

Отмечается, что дикий зверь устроил в офисе беспорядок в попытке выбраться. В конечном итоге полицейские смогли поймать оленя и выпустить его на свободу.

«Мы думаем, что самец искал себе пару», — написали в пресс-службе полиции округа Саффолк.

До этого в Бурятии на камеру сняли рысь, которая вышла к людям. Инцидент произошел в сельском поселении Цолгинско. Дикое животное пришло в населенный пункт, перебудило всех собак и устроилось на крыше дровяника. Местные жители, обнаружив зверя, забили тревогу.

Ранее в США медведь прожил в подвале жилого дома 37 дней.