Стало известно об угрозе жизни бойцов ВСУ, окруженных в Константиновке

Три тысячи бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) рискуют замерзнуть в Константиновке в ДНР после окружения российскими военнослужащими, солдаты массово сдаются в плен. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По его данным, на момент публикации свыше 100 боевиков из 156 бригад украинской армии уже сложили оружие из-за невозможности согреться. Подчеркивается, что командование ВСУ оставило свой состав без продовольствия и воды.

Как отмечают российские военные, оставшиеся бойцы армии противника пытаются греться с помощью дизельных обогревателей в южных районах города, но тепловой след от них выдает позиции солдат — после обнаружения по зданиям наносятся удары авиабомбами.

До этого военный эксперт Виталий Киселев назвал ситуацию под Константиновкой одной из самых сложных в зоне боевых действий. Он добавил, что украинские военнослужащие готовились к сражениям очень тщательно. В частности, речь идет о минных полях, эшелонированных фортификациях и значительных резервах дронов и боеприпасов.

В то же время эксперт обратил внимание, что пока преждевременно говорить о боях в многоэтажной застройке. Из-за усложняющих логистику погодных условий такие сражения начнутся не раньше весны, считает полковник.

Ранее российские военные уничтожили четыре блиндажа ВСУ под Константиновкой.