Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Армия

Стало известно об угрозе жизни бойцов ВСУ, окруженных в Константиновке

Mash: три тысячи окруженных бойцов ВСУ рискуют замерзнуть в Константиновке
Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade via AP

Три тысячи бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) рискуют замерзнуть в Константиновке в ДНР после окружения российскими военнослужащими, солдаты массово сдаются в плен. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По его данным, на момент публикации свыше 100 боевиков из 156 бригад украинской армии уже сложили оружие из-за невозможности согреться. Подчеркивается, что командование ВСУ оставило свой состав без продовольствия и воды.

Как отмечают российские военные, оставшиеся бойцы армии противника пытаются греться с помощью дизельных обогревателей в южных районах города, но тепловой след от них выдает позиции солдат — после обнаружения по зданиям наносятся удары авиабомбами.

До этого военный эксперт Виталий Киселев назвал ситуацию под Константиновкой одной из самых сложных в зоне боевых действий. Он добавил, что украинские военнослужащие готовились к сражениям очень тщательно. В частности, речь идет о минных полях, эшелонированных фортификациях и значительных резервах дронов и боеприпасов.

В то же время эксперт обратил внимание, что пока преждевременно говорить о боях в многоэтажной застройке. Из-за усложняющих логистику погодных условий такие сражения начнутся не раньше весны, считает полковник.

Ранее российские военные уничтожили четыре блиндажа ВСУ под Константиновкой.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27692545_rnd_2",
    "video_id": "record::ea804e09-04c6-4d92-9c9a-d2c0c90fd048"
}
 
Теперь вы знаете
«Трясут попой и сходят с ума»: как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+