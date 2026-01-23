Конституционный суд Болгарии утвердил досрочную отставку президента

Конституционный суд Болгарии (КС) рассмотрел и утвердил заявление Румена Радева об отставке с поста президента, прекратив его полномочия. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что решение суда вступает в силу решение вступает в силу сегодня, 23 января 2026 года.

18 января Радев объявил о своей отставке. По словам политика, он планирует принять участие в досрочных парламентских выборах, которые стали неизбежными после того, как политические партии в парламенте не смогли сформировать новое правительство.

Позднее стало известно, что исполнять обязанности главы государства будет вице-президент страны будет Илияна Йотова.

В декабре прошлого года премьер-министр Болгарии Росен Желязков объявил об отставке кабмина на фоне протестов в стране. Болгарское телеграфное агентство отметило, что это произошло в момент, когда парламент собирался проголосовать за вотум недоверия правительству.

Ранее президент Болгарии наложил вето на касающийся службы в армии закон.