Импорт СПГ странами Европы достиг исторического максимума

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) Европой в 2025 году достиг исторического максимума и установит новый рекорд в 2026 году. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа.

«Импорт СПГ в Европу вырос на 30% (или на 40 млрд куб. м) и достиг рекордного уровня - более 175 млрд куб. м в 2025 году», — говорится в сообщении.

Более высокий внутренний спрос, а также снижение импорта трубопроводного газа позволили сохранить цены на СПГ в Европе на более высоком уровне по сравнению с ключевыми азиатскими рынками. Отмечается, что доля СПГ в газовом балансе Европы в 2025 году выросла до 38% с 30% в прошлом году.

В декабре сообщалось, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Европейский союз за январь — ноябрь 2025 года снизились на 6,8%.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС продолжает получать из России до 13% газа и 2% нефти, несмотря на все усилия «покончить с российским импортом энергоресурсов навсегда».

Ранее в Европе решили помешать экспорту российского газа.