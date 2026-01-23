Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ

Импорт СПГ странами Европы достиг исторического максимума

МЭА: Европа в 2025 году рекордно импортировала СПГ
Emilio Morenatti/AP

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) Европой в 2025 году достиг исторического максимума и установит новый рекорд в 2026 году. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа.

«Импорт СПГ в Европу вырос на 30% (или на 40 млрд куб. м) и достиг рекордного уровня - более 175 млрд куб. м в 2025 году», — говорится в сообщении.

Более высокий внутренний спрос, а также снижение импорта трубопроводного газа позволили сохранить цены на СПГ в Европе на более высоком уровне по сравнению с ключевыми азиатскими рынками. Отмечается, что доля СПГ в газовом балансе Европы в 2025 году выросла до 38% с 30% в прошлом году.

В декабре сообщалось, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Европейский союз за январь — ноябрь 2025 года снизились на 6,8%.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС продолжает получать из России до 13% газа и 2% нефти, несмотря на все усилия «покончить с российским импортом энергоресурсов навсегда».

Ранее в Европе решили помешать экспорту российского газа.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27692587_rnd_5",
    "video_id": "record::529f92e1-7957-480d-b6b0-9444c867e0c6"
}
 
Теперь вы знаете
«Трясут попой и сходят с ума»: как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+