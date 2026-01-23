Отец нашедшегося в Красноярске подростка рассказал об отношениях с сыном

Отец нашедшегося в Красноярске подростка пообещал, что не будет наказывать сына

Отец пропавшего и найденного в Красноярске подростка пообещал, что не станет его наказывать. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Мужчина отметил, что очень рад, что сын нашелся. Он пообещал наладить отношения с подростком, которые сейчас сложные, «построить их заново».

Сейчас юноша и его подруга находятся в отделе регионального Следственного комитета, рассказали агентству в ведомстве.

Информация об исчезновении 14-летнего подростка появилась утром в пятницу, 23 января. Его отец обратился в правоохранительные органы, которые выяснили, что несовершеннолетний шел по одной из улиц города вместе с неизвестным.

Также глава семьи рассказал, что в день исчезновения кто-то взломал его сейф. Неизвестные тем временем стали требовать у мужчины выкуп. Обращение к родителю записал также сам юноша, попросив следовать указаниям.

Позднее стало известно, что юноша жив. Он находился на арендованной квартире вместе с девушкой.

Ранее в Красноярске нашли школьницу, пропавшую в один день с 14-летним подростком.