Эпидемиолог оценил ситуацию с COVID-19 в России
Елизавета Мележенкова
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Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в России происходит прежде всего за счет регионов, а не Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что интенсивность циркуляции вируса в разных частях страны отличается. Так, в 25 субъектах наблюдается рост количества зараженных, 60 находятся в других фазах.
«Однако в целом по России намечается тенденция к стабилизации ситуации», — заключил специалист.
Горелов подчеркнул, что сейчас очень важно соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности и напомнил, что, как правило, в декабре граждане начинают болеть гриппом, от которого также стоит себя защищать.
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