На северо-западе Москвы загорелся автосервис

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На северо-западе Москвы загорелся автосервис, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пожар начался на Таманской улице, дом 2, корпус 5, строение 1. Отмечается, что горит чердачное помещение в одноэтажном здании автосервиса.

Площадь возгорания — 30 кв. метров. На месте работают сотрудники экстренных служб, причина пожара устанавливается.

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