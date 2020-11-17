В России зафиксирован рекордный суточный прирост летальных исходов COVID-19

За минувшие сутки в России умерли 442 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Такой показатель является максимальным за весь период пандемии в стране. Таким образом, общее число умерших человек с коронавирусом в России достигло 33 931.

Предыдущий рекорд по летальности пациентов с COVID-19 был зафиксирован 12 ноября. Тогда за сутки скончались 439 человек.

Всего с начала пандемии в стране выявили 1 971 013 случаев коронавируса, выздоровели 1 475 904 пациента.

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