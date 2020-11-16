Астраханец получил 7 лет колонии за намерение взорвать отдел погрануправления

Житель Астраханской области получил семь лет колонии за то, что он стал членом террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России)и намеревался взорвать отдел местного погрануправления. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации следствия, с января 2018 по январь 2019 года Дамир Болтамбеков склонял шестерых знакомых присоединиться к ИГ, параллельно он планировал взорвать пограничный отдел в городе Харабали. Для этого мужчина искал единомышленников и рассматривал в интернете способы изготовления взрывных устройств. Позже он изготовил СВУ, которое хранил дома.

В январе 2019 года Болтамбеков сделал звукозапись текста присяги на верность лидеру ИГ и отправил ее участнику этой организации, находившемуся в Сирии. Вскоре его задержали сотрудники астраханского УФСБ, у подозреваемого изъяли самодельное взрывное устройство и взрывчатое вещество.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Содействие террористической деятельности», «Приготовление к теракту», «Участие в деятельности террористической организации», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ», «Незаконное хранение взрывчатых веществ».

Южный окружной военный суд признал Болтамбекова виновным и приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Также он должен выплатить штраф в размере 7 тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.

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