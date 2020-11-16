В США более 11 млн человек заболели COVID-19

В США свыше 11 миллионов человек заразились COVID-19. Об сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета на 00.27 мск, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 11 000 984.

Всего в США погибли 246 006 человек. Выздоровели за все время более 4,1 миллиона человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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