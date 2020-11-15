В Подмосковье загорелся дом престарелых
Катерина Медведева
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В Щелковском районе Подмосковья эвакуировали постояльцев дома престарелых из-за пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Пожар возник утром 15 ноября в деревне Супонево в частном пансионате для пожилых. Возгорание произошло в ванной комнате на мансардном этаже трехэтажного здания, загорелась пластиковая обшивка стен и потолка.
В результате были эвакуированы 60 человек, в том числе 10 работников и 50 постояльцев, восемь из них лежачие пациенты. Пострадавших нет.
Пожар был ликвидирован на площади 5 кв. м.
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