В Челябинске уволили главу местной полиции

Полковник Андрей Меньшенин покинул пост начальника управления МВД России по Челябинску. Приказ об его отставке подписал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, пишет Ura.ru.

Информация о Меньшенине пропала с сайта областного главка. Временно исполняющим обязанности главы городской полиции стал полковник Михаил Власов. До этого он был заместителем начальника УМВД по Челябинску.

Местный новостной портал 74.ru сообщил, что об отстранении Меньшенина стало известно еще два с половиной месяца назад. По информации журналистов, это связано с серией задержаний по линии городской Госавтоинспекции.

8 октября сотрудники ФСБ задержали замначальника ГАИ Челябинска Олега Жиляева по подозрению в превышении полномочий и взятке. За два дня до этого его уволили. В мае этого года за взятки техникой и иномарками был также задержан экс-начальник ГАИ города Александр Гайде. 74.ru уточнил, что руководство Госавтоинспекции подчиняется управлению МВД по Челябинску.

До этого сотрудники ФСБ задержали начальника управления МВД России по Магнитогорску полковника полиции Константина Козицына. Его подозревают в разглашении сведений, составляющих государственную тайну, а также в лоббировании интересов частной компании. В рамках расследования обыски проходят как по месту его работы, так и дома. Возбуждено уголовное дело.

Ранее экс-сотрудника нижегородского ГУ МЧС признали виновным в разглашении гостайны.