На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Челябинске уволили главу местной полиции

Глава УМВД Челябинска Андрей Меньшенин отправлен в отставку
true
true
true
close
Полиция Челябинска/VK

Полковник Андрей Меньшенин покинул пост начальника управления МВД России по Челябинску. Приказ об его отставке подписал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, пишет Ura.ru.

Информация о Меньшенине пропала с сайта областного главка. Временно исполняющим обязанности главы городской полиции стал полковник Михаил Власов. До этого он был заместителем начальника УМВД по Челябинску.

Местный новостной портал 74.ru сообщил, что об отстранении Меньшенина стало известно еще два с половиной месяца назад. По информации журналистов, это связано с серией задержаний по линии городской Госавтоинспекции.

8 октября сотрудники ФСБ задержали замначальника ГАИ Челябинска Олега Жиляева по подозрению в превышении полномочий и взятке. За два дня до этого его уволили. В мае этого года за взятки техникой и иномарками был также задержан экс-начальник ГАИ города Александр Гайде. 74.ru уточнил, что руководство Госавтоинспекции подчиняется управлению МВД по Челябинску.

До этого сотрудники ФСБ задержали начальника управления МВД России по Магнитогорску полковника полиции Константина Козицына. Его подозревают в разглашении сведений, составляющих государственную тайну, а также в лоббировании интересов частной компании. В рамках расследования обыски проходят как по месту его работы, так и дома. Возбуждено уголовное дело.

Ранее экс-сотрудника нижегородского ГУ МЧС признали виновным в разглашении гостайны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами