Победитель шоу «Титаны»: когда Немов называет тебя невероятным, это приятно

Фитнес-тренер, мастер спорта по спортивной гимнастике Кирилл Бельский, который сенсационно победил в финале третьего сезона шоу «Титаны», рассказал в интервью «Газете.Ru», какие эмоции испытал, когда его хвалили конкуренты — олимпийские чемпионы и чемпионы мира.

«Никогда не забуду те эмоции этих великих людей, которые подходили ко мне и говорили: «Как ты вообще это сделал?! Ты машина!». Когда к тебе подходят Илья Ковальчук, Алексей Немов и говорят тебе, что ты невероятный человек, когда Яшанькин говорит с балкона о том, что ты атлет невероятной силы… Конечно, слышать такие слова от таких людей очень приятно», — признался Бельский.

Гимнаст из ЛНР рассказал, как постепенно приобретал уверенность в своих силах с каждым успешным испытанием.

«Когда ты выходишь на испытание, где тебе предстоит соревноваться с олимпийским чемпионом, ты думаешь: «Как вообще можно против него что-то предпринять?!». Со временем обретается уверенность — и ты в некоторых упражнениях становишься даже примером для олимпийских чемпионов. Когда чемпионы мира и олимпийские чемпионы считали меня фаворитом какого-то испытания, я понимал, что я больше не могу выступить плохо перед моими кумирами», — рассказал Бельский.

В суперфинале «Титанов» Бельский победил хоккеиста Никиту Ушнева.

Ранее победитель шоу «Титаны» признался, что чудом попал на проект за день до съемок.