На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Победитель шоу «Титаны»: когда Немов называет тебя невероятным, это приятно

Победитель шоу «Титаны» Бельский рассказал, что Немов назвал его невероятным
true
true
true
close
Пресс-служба ТНТ

Фитнес-тренер, мастер спорта по спортивной гимнастике Кирилл Бельский, который сенсационно победил в финале третьего сезона шоу «Титаны», рассказал в интервью «Газете.Ru», какие эмоции испытал, когда его хвалили конкуренты — олимпийские чемпионы и чемпионы мира.

«Никогда не забуду те эмоции этих великих людей, которые подходили ко мне и говорили: «Как ты вообще это сделал?! Ты машина!». Когда к тебе подходят Илья Ковальчук, Алексей Немов и говорят тебе, что ты невероятный человек, когда Яшанькин говорит с балкона о том, что ты атлет невероятной силы… Конечно, слышать такие слова от таких людей очень приятно», — признался Бельский.

Гимнаст из ЛНР рассказал, как постепенно приобретал уверенность в своих силах с каждым успешным испытанием.

«Когда ты выходишь на испытание, где тебе предстоит соревноваться с олимпийским чемпионом, ты думаешь: «Как вообще можно против него что-то предпринять?!». Со временем обретается уверенность — и ты в некоторых упражнениях становишься даже примером для олимпийских чемпионов. Когда чемпионы мира и олимпийские чемпионы считали меня фаворитом какого-то испытания, я понимал, что я больше не могу выступить плохо перед моими кумирами», — рассказал Бельский.

В суперфинале «Титанов» Бельский победил хоккеиста Никиту Ушнева.

Ранее победитель шоу «Титаны» признался, что чудом попал на проект за день до съемок.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами