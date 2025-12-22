В ЖК от девелопера «Донстрой» горела гидроизоляция

В одном из корпусов ЖК «Остров» от «Донстроя» горела гидроизоляция

В одном из корпусов жилого комплекса «Остров» в Москве, который возводит «Донстрой», накануне произошел инцидент с возгоранием, пишет Telegram-канал «Домострой».

По информации канала, на строительной площадке горела гидроизоляция, из-за чего объект оказался задымлен.

По предварительным данным, речь не идет о пожаре внутри жилых помещений — возгорание произошло на этапе строительных работ. Тем не менее, ситуация вызвала обеспокоенность у будущих собственников: густой дым был заметен на значительной части территории комплекса ЖК «Остров».

Эксперты рынка недвижимости отметили, что подобные инциденты — дополнительный повод внимательно подходить к приемке квартир в новостройках. Покупателям рекомендовли тщательно проверять состояние инженерных систем, отделки, а также следы возможного воздействия высоких температур или дыма, даже если застройщик заявляет об отсутствии ущерба.

Официальных комментариев от застройщика по поводу произошедшего на момент публикации не поступало. Информация о причинах возгорания и возможных последствиях для объекта уточняется.

