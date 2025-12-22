На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Китай ввел пошлины на молочную продукцию из ЕС

Китай ввел антисубсидийные меры против молочных товаров из Евросоюза
Shutterstock

Китай вводит временные антисубсидийные меры в отношении молочной продукции из Европейского союза (ЕС). Об этом говорится в заявлении Министерства коммерции КНР, передает ТАСС.

Ограничения вступают в силу с 23 декабря. На основании принятого решения продукция компаний из Евросоюза будет облагаться дополнительными сборами в размере от 21,9% до 42,7%.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон предложил лидерам ЕС применить против Китая самую жесткую торговую меру блока.

11 октября президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам и введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле.

Решение последовало за введением Пекином экспортного контроля на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов, где Китай контролирует примерно 70% мирового рынка. Подробнее — в материале «Газета.Ru».

Ранее в Евросоюзе заявляли о возможных санкциях против Китая за помощь России.

