Китай ввел пошлины на молочную продукцию из ЕС

Китай вводит временные антисубсидийные меры в отношении молочной продукции из Европейского союза (ЕС). Об этом говорится в заявлении Министерства коммерции КНР, передает ТАСС.

Ограничения вступают в силу с 23 декабря. На основании принятого решения продукция компаний из Евросоюза будет облагаться дополнительными сборами в размере от 21,9% до 42,7%.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон предложил лидерам ЕС применить против Китая самую жесткую торговую меру блока.

11 октября президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам и введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле.

Решение последовало за введением Пекином экспортного контроля на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов, где Китай контролирует примерно 70% мирового рынка. Подробнее — в материале «Газета.Ru».

Ранее в Евросоюзе заявляли о возможных санкциях против Китая за помощь России.