Премьер Украины назвала сумму переданной ЕС финансовой помощи с начала СВО

svyrydenko.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украина получила €2,3 млрд (217 млрд рублей) от стран-членов Европейского союза в рамках программы «Поддержка Украины». Об этом заявила премьер-министр республики Юлия Свириденко, передает RT.

По ее словам, всего Евросоюз с начала российской специальной операции на Украине в феврале 2022 года передал Киеву €187,3 млрд (1,7 трлн рублей).

19 декабря лидеры стран Евросоюза достигли соглашения о выделении Украине до €90 млрд на период 2026–2027 годов из общего бюджета блока. Финансовая помощь будет предоставлена в форме беспроцентного кредита. При этом в итоговое решение не вошла идея прямого финансирования Киева за счет замороженных в Европе российских активов. В Брюсселе указали на серьезные юридические риски: возможные иски со стороны РФ, угрозу ответных мер и опасения, что подобный шаг может подорвать доверие к европейской финансовой системе. В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что Евросоюз «оставляет за собой возможность использования активов России».

Ранее в Европе назвали «политически радиоактивной» схему использования активов РФ.

Новости Украины
