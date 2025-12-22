Названа дата суда над Гуфом

Суд над рэпером Гуфом по делу о грабеже пойдет 30 декабря

Названа дата суда над рэпером Гуфом (настоящее имя Алексей Долматовым), обвиняемым в грабеже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Наро-Фоминского городского суда Московской области.

Судебное заседание назначено на 10:30 30 декабря 2025 года.

В ночь на 23 октября 2024 года рэпер с компанией арендовал баню в городе Апрелевке. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции. Следствие проверяло версию о том, что музыкант с товарищем отобрали у пострадавшего телефон. Сам Гуф отрицал, что бил или обворовывал кого-либо.

Рэпер получил подписку о невыезде. 17 декабря уголовное дело было направлено в Наро-Фоминский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

Ранее Гуфа оштрафовали за езду по выделенной полосе после потери прав.