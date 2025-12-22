На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: автомобили с москвичами разлетелись после лобового столкновения

На Юге Москвы машину с людьми отбросило в ДТП, и это попало на видео
true
true
true

На юге Москвы автомобили разбились в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, улица Ясеневая, столкнулись автомобили «Hyundai» и «KIA», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как серая машина выезжает на встречную полосу движения и врезается в белый автомобиль. От удара оба транспорта отбрасывает, автомобильные детали и колесо разлетаются по проезжей части.

До этого в городе Петрозаводске Республики Карелия автомобиль сбил женщину с младенцем. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после произошедшего к младенцу подбегают очевидцы, поднимают ребенка и приносят пострадавшей женщине. Далее заметно, что на место ДТП приезжают правоохранители. В полиции сообщили, что в результате произошедшего пострадала 59-летняя женщина и младенец 2025 года рождения. Прибывшие медики оказали им всю необходимую помощь на месте.

Ранее жесткое столкновение Changan и Kia попало на камеру.

