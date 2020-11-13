МГУ перейдет на дистанционное обучение с 16 ноября

Студенты и преподаватели Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова перейдут на дистанционный режим обучения и работы с понедельника, 16 ноября из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ ректора Владимира Садовничего.

«Руководителям структурных подразделений осуществлять учебный процесс в Московском университете с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 16 ноября 2020 года», — говорится в приказе.

Отмечается, что студенты будут оставаться на «удаленке» до поступления особого распоряжения руководства вуза.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что студенты вузов и колледжей города переводятся на дистанционное обучение с 13 ноября по 15 января. Их транспортные карты будут заблокированы.

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