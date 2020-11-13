В Кремле доверяют выводам вирусологов о российской вакцине против COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может оценивать эффективность российской вакцины от коронавируса, но власти доверяют заключению вирусологов на этот счет.

«Мы не можем выносить суждения об эффективности, но мы абсолютно верим нашим вирусологам», — сказал он в интервью RT.

Представитель Кремля напомнил, что специалисты Института Гамалеи на днях опубликовали результаты своих исследований.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Два дня назад в на странице вTwitter вакцины «Спутник V» появилась информация, что первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в России продемонстрировал эффективность ее применения на уровне 92%.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 52,7 млн млн заболевших, 34 млн выздоровели, больше 1,2 млн человек скончались. В России выявили уже 1,8 млн человек с COVID-19.

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