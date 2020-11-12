«Спутник V» могут внести в список ВОЗ рекомендованных к экстренному использованию вакцин

Всемирная организация здравоохранения рассматривает вопрос внесения российской вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 «Спутник V» в список рекомендованных вакцин по экстренному использованию. Об этом сообщает РИА «Новости».

В организации подчеркнули, что внесение в перечень будет проходить при соблюдении условия соответствия препарата нужным критериям.

По словам представителя организации, ВОЗ находится в контакте с Научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии Гамалеи.

«Если будет установлено, что продукт, поданный на оценку, соответствует критериям для включения в список, ВОЗ открыто опубликует результаты», — добавил он.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 52,5 млн заболевших, свыше 36,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,8 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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