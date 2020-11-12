Туристы из РФ не смогут посетить Кипр, несмотря на возобновление авиасообщения

Российские туристы пока не смогут отдохнуть на Кипре, несмотря на скорое возобновление авиасообщения между Москвой и Никосией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в республике.

«В связи с эпидемиологической ситуацией правила проезда из России на Кипр остаются прежними — в республику смогут прилетать только граждане Кипра, члены семей, лица, имеющие вид на жительство, дипломаты. Туристы пока в эту категорию не входят», — заявили в посольстве.

Ранее власти РФ и Кипра договорились о возобновлении регулярного авиасообщения с 22 ноября.

Всего с начала пандемии коронавирусом на Кипре заразились более 6 тыс. человек.

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