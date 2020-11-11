ВОЗ: для завершения пандемии необходимо вакцинировать 70% населения Земли

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан считает, что около 70% жителей Земли должны получить вакцину от COVID-19, чтобы пандемия коронавируса закончилась, передает ее слова РИА «Новости».

«Возможно, около 70%», — сказала Сваминатан.

Она отметила, что нужный эффект от вакцинации такого количества людей будет получен только в случае, если вакцина будет отвечать всем необходимым стандартам организации по безопасности и эффективности.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 52 млн заболевших, 36 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались. В России выявили уже 1,8 млн человек с COVID-19.

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