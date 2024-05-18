Мигранта, устроившего стрельбу у «Сити Молла», оставили на свободе

Суд Петербурга избрал меру пресечения мигранту, который открыл стрельбу и ранил человека на парковке у торгового центра «Сити Молл», говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

«Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в отношении Овика Кочаряна, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ. Следствие просило стражу. Защита просила домашний арест или залог. Суд всем отказал и избрал фигуранту запрет определенных действий по 14.07.2024», — говорится в сообщении.

До этого в сети появилось видео, на котором видно, как в Санкт-Петербурге водитель черного Li Auto стреляет в мужчину на парковке у торгового центра «Сити Молл». Ролик сняла на камеру спутница пострадавшего. В ходе конфликта автомобилист пытался остановить мужчину за рулем черного Li Auto, однако тот не выходил из машины и чуть не наехал на своего оппонента. В какой-то момент водитель внедорожника вышел из салона и открыл стрельбу. Он сделал четыре выстрела в мужчину, пытавшегося заблокировать ему проезд.

Водитель черного внедорожника Lixiang, который несколько раз выстрелил в мужчину у ТЦ «Сити Молл» в Санкт-Петербурге, получил 100 штрафов за нарушения ПДД за последние полгода. Он регулярно нарушал ПДД, в том числе проезжал под запрещающие знаки и превышал скорость. За минувший апрель он получил 25 штрафов. Позже водителя задержали, им оказался бизнесмен Овик Кочарян из Армении.

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