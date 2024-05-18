В Минобрнауки РФ пояснили, что будет с дипломом бакалавра

Дипломы выпускников высших учебных заведений со степенью бакалавра будут котиться так же, как дипломы нового образца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РФ.

В ведомстве уточнили, — поскольку диплом является документом, подтверждающим определенный уровень квалификации, изменения в системе высшего образования не повлияют на их значимость. То есть бакалаврские дипломы будут признаваться наряду с дипломами нового образца.

Кроме того, студенты, которые сейчас обучаются по действующим образовательным программам, смогут завершить обучение по той образовательной программе, на которую они поступили.

В Минобрнауки уточнили, что будет установлено соответствие действующих специальностей и направлений подготовки специальностям, утвержденным в рамках новой системы высшего образования. При переходе на нее выпускники смогут продолжить обучение по программам специализированного высшего образования – магистратуры.

16 мая заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский заявил в интервью ТАСС, что в рамках предстоящей реформы высшего образования (2025 г.) исключение степени бакалавра не повлияет на дипломы существующих и будущих обладателей этой степени.

Президент Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта реформы высшего образования (2023-2026 гг.) в ряде вузов. Новая система включает базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное образование в аспирантуре. Специализированная подготовка включает магистратуру, ординатуру и ассистентуру-стажировку.

Сроки обучения в итоге будут такими: базовое высшее образование — 4-6 лет, специализированное — 1-3 года.

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