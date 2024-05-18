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РФ передала Китаю данные о подрывной деятельности извне

Пискарев: РФ передала Китаю данные об иностранном вмешательстве

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия недавно передала Китаю данные относительно деятельности зарубежных организаций по подрыву стабильности в РФ и КНР. Об этом говорится в сообщении комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, опубликованном в ее Telegram-канале.

«Материалы о подрывной деятельности зарубежных организаций в отношении России и Китая недавно переданы нами китайской стороне», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что Москва и Пекин договорились о совместных мерах, направленных на противодействие вмешательству во внутренние дела Китай и России.

Подчеркивается, что государства продолжат обмен практиками защиты суверенитета стран и юридического противодействия вмешательству стран извне.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что отношения России и Китая расширяются и развиваются в глубину, взаимодействие двух стран является качественным образцом сотрудничества крупных государств.

Ранее в визите Путина в Китай увидели послание для Запада о новом миропорядке.

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