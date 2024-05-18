В Севастополе восстановили энергоснабжение города

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что на подстанции «Севастополь» были завершены ремонтные работы и энергоснабжение города было восстановлено.

«Сегодня в 6 часов утра все ремонтные работы на подстанции «Севастополь» были завершены, энергоснабжение города восстановлено полностью», — написал он.

17 мая Развожаев сообщил о временной приостановке городского освещения и движения электротранспорта в из-за проведения ремонтных работ на подстанции после того, как на нее упали обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кроме этого, из-за нехватки электроэнергии в городе отменили занятия во всех школах, детских садах, а также колледжах и техникумах.

В ночь на 17 мая Севастополь атаковали украинские беспилотники.

Ранее беспилотники атаковали нефтезавод в Туапсе.