Подросток попал в больницу после падения лифта на севере Петербурга

В Выборгском районе Петербурга 12-летний школьник пострадал после падения кабины лифта в многоэтажке. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Есенина, о произошедшем рассказала мать мальчика. Школьник вызвал лифт на первом этаже, ему предстояло подняться на 14-й этаж. Кабина доехала до 20-го этажа, а затем начала резкое движение вниз.

Ребенок успел присесть на корточки и при резком торможении упал с небольшой высоты. Мальчик смог выбраться из лифта вместе с велосипедом и рассказал о произошедшем взрослым.

Семья обратилась за медицинской помощью, школьника госпитализировали. В ходе обследования медики не выявили у него травм и отпустили домой. Женщина обратилась с жалобой в управляющую компанию и намерена написать заявление в полицию.

До этого сообщалось, что в Москве 10-летняя школьница осталась без пальца, проехав три этажа с зажатой лифтом рукой. Девочка возвращалась домой после прогулки с собакой, она вызвала лифт и зашла в кабину вместе с соседкой. Однако питомец школьницы остался стоять в подъезде, тогда хозяйка попыталась остановить закрывающиеся двери, но те зажали ее руку. Когда девочка смогла освободиться от тисков, она увидела, что теперь у нее нет среднего пальца. В больнице оказалось, что у девочки раздроблена кисть, порваны сухожилия и имеются множественные переломы пястных костей.

Ранее в Иванове мать с ребенком упала в шахту грузового лифта с высоты четвертого этажа.