Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подросток попал в больницу после падения лифта на севере Петербурга

«Фонтанка»: в Петербурге подросток пострадал при падении лифта в многоэтажке

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

В Выборгском районе Петербурга 12-летний школьник пострадал после падения кабины лифта в многоэтажке. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Есенина, о произошедшем рассказала мать мальчика. Школьник вызвал лифт на первом этаже, ему предстояло подняться на 14-й этаж. Кабина доехала до 20-го этажа, а затем начала резкое движение вниз.

Ребенок успел присесть на корточки и при резком торможении упал с небольшой высоты. Мальчик смог выбраться из лифта вместе с велосипедом и рассказал о произошедшем взрослым.

Семья обратилась за медицинской помощью, школьника госпитализировали. В ходе обследования медики не выявили у него травм и отпустили домой. Женщина обратилась с жалобой в управляющую компанию и намерена написать заявление в полицию.

До этого сообщалось, что в Москве 10-летняя школьница осталась без пальца, проехав три этажа с зажатой лифтом рукой. Девочка возвращалась домой после прогулки с собакой, она вызвала лифт и зашла в кабину вместе с соседкой. Однако питомец школьницы остался стоять в подъезде, тогда хозяйка попыталась остановить закрывающиеся двери, но те зажали ее руку. Когда девочка смогла освободиться от тисков, она увидела, что теперь у нее нет среднего пальца. В больнице оказалось, что у девочки раздроблена кисть, порваны сухожилия и имеются множественные переломы пястных костей.

Ранее в Иванове мать с ребенком упала в шахту грузового лифта с высоты четвертого этажа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами