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Россия хочет увеличить квоту на сахар для Казахстана почти в два раза

Россия хочет увеличить квоту на сахар для Казахстана на 100 тыс. тонн

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Россия планирует увеличить квоту на сахар для Казахстана еще на 100 тыс. тонн в преддверии летнего пика потребления. Предварительное соглашение было принято в Казани на встрече под председательством вице-премьера республики Серика Жумангарина и замглавы российского правительства Алексея Оверчука, передает ТАСС.

«Для Казахстана предусмотрен объем в 120 тыс. тонн. Несмотря на достаточный объем запасов на складах в республике, в преддверии лета — пикового сезона потребления сахара — казахстанская сторона подняла вопрос об увеличении квоты поставок сахара еще на 100 тыс. тонн», — говорится в сообщении.

В правительстве Казахстана добавили, что было получено предварительное согласие, вопрос будет рассмотрен 29 мая на заседании Совета Евразийской экономической комиссии.

6 мая власти Казахстана ввели запрет на экспорт сахара до 31 августа 2024 года.

До этого пресс-служба кабинета министров России сообщала, что российское правительство ввело временный запрет на экспорт тростникового или свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы. Решение направлено на поддержку стабильности продовольственного рынка внутри страны.

Ранее Казахстан стал лидером по импорту российской водки.

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