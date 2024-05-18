ВС РФ нанесли удар по аэродрому в украинском Миргороде

Российская армия нанесла удар по аэродрому и промышленной зоне в городе Миргород Полтавской области Украины. Об этом сообщил в интервью РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

По его словам, серия ударов была нанесена в ночь на 18 мая. Один из взрывов произошел ближе к городу, прилет был в районе железнодорожной станции в Промышленном районе. Лебедев утверждает, что взрыв был настолько сильный, что его слышали на другом конце города.

Два удара пришлись на аэродром, там произошла сильная детонация. В настоящее время в этот район могут попасть только те люди, которые там работают, или у которых есть прописка, проверки на блокпостах ужесточились, добавил подпольщик.

Также Лебедев сообщил, что подполье заметило активность военного аэродрома в Миргороде.

Накануне Лебедев заявлял, что российская армия нанесла удар по порту города Южный Одесской области. Прилет произошел в 18:30 по московскому времени.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.