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Нового тренера «Спартака» сравнили с Абаскалем

Эксперт Бубнов заявил, что Станкович более опытный тренер, чем Абаскаль

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Артур Лебедев/РИА Новости

Бывший футболист, эксперт Александр Бубнов сравнил нового главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича с бывшим наставником красно-белых Гильермо Абаскалем и Владимиром Слишковичем, который сейчас исполняет обязанности главного тренера в клубе. Его слова приводит Sportbox.

«Если сравнивать со Слишковичем или Абаскалем, то Деян Станкович, конечно, более опытный тренер. Все же в «Црвене Звезде» работал, а это серьезный клуб, в Сербии чемпионом не так уж просто стать. В «Сампдории» трудился, в Италию просто так не приглашают», — заявил Бубнов.

«Спартак» объявил, что Деян Станкович возглавит команду с сезона-2024/25. Слишкович, сейчас исполняющий обязанности главного тренера, продолжит работу в его штабе как один из помощников.

Абаскаль был уволен со своего поста в середине апреля 2024 года.

В данный момент красно-белые занимают пятое место в таблице Российской премьер-лиги, набрав 46 очков после 28 туров. При этом команда проиграла финал Пути регионов Кубка России калининградской «Балтике» (0:1) и не смогла выйти в Суперфинал турнира. Станкович во время своей тренерской карьеры приводил к чемпионским титулам сербскую «Црвену Звезду» и венгерский «Ференцварош».

Ранее спортдиректора «Спартака» похвалили за качественную работу.

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