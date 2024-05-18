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Экс-тренер «Спартака» объяснил оскорбительные кричалки фанатов «Факела» про «Зенит»

Аленичев объяснил оскорбительные кричалки болельщиков «Факела» про «Зенит»

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РИА Новости

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев предположил, почему болельщики «Факела» скандировали оскорбительные кричалки про «Зенит» во время матча команд в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит Sport24.

«Воронежские болельщики недовольны тем, что в «Зените» много бразильцев, которые получают огромные зарплаты и должны, как мы все считаем, за пять туров до конца выигрывать чемпионат. Но, к сожалению для «Зенита», они это не сделали. Я не считаю это позором, но это недоработка тренерского штаба и, в большей степени, футболистов», — заявил Аленичев.

Болельщики скандировали «Зенит» — позор российского футбола». «Факел» осудил действия фанатов на матче. Позже «Зенит» и глава «Газпрома» Алексей Миллер пригласили болельщиков воронежцев на экскурсию в Санкт-Петербург.

Игра завершилась со счетом 1:1.

«Зенит» за два тура до конца Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 51 очко. Подопечные Сергея Семака на два балла отстают от лидера национального первенства — московского «Динамо».

В 29-м туре чемпионата России петербургская команда сразится на выезде с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 19 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Заключительный матч РПЛ «Зенит» проведет на домашнем поле с «Ростовом» — 25 мая, игра начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» может вернуть своего бывшего вратаря.

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