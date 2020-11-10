Эксперт прокомментировал запрет на браки мусульман с иноверцами
Глава Правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед Роман Силантьев прокомментировал запрет Духовного управления мусульман (ДУМ) России на браки между мусульманами и представителями других конфессий, передает РИА «Новости».
Силантьев назвал данное заявление ДУМ РФ странным и неуместным.
По его словам, оно не будет содействовать межрелигиозному и межнациональному миру в стране.
«Конечно, никаких последствий оно иметь не будет, кроме как будет лишний раздражающий фактор для межрелигиозного, межнационального мира», — отметил эксперт.
Ранее в Духовном управлении мусульман России вынесли богословское заключение о запрете браков мусульман с представителями другой веры.
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