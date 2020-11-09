В Москве загорелась пятиэтажка

На западе Москвы загорелась пятиэтажка, сообщили в городском управлении МЧС России. Об этом пишет ТАСС.

«В 14.24 (мск) поступило сообщение о возгорании балкона на четвертом этаже в доме 44, корпус 3 по Кременчугской улице», — сказали в МЧС.

Отмечается, что загорелись балконы на четвертом и пятом этажах. О пострадавших не сообщалось.

Возгорание уже ликвидировано.

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